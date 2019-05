Pharmakonzern Novartis erhält US-Zulassung für teuerste Arznei der Welt

25. Mai 2019 , aktualisiert 25. Mai 2019, 10:57 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Gut zwei Millionen Dollar: So viel kostet die neue Gentherapie des Pharmakonzern. Noch in diesem Jahr könnte sie auch in Europa genehmigt werden.