Pharmakonzern: Novartis-Gentherapie gegen Blutkrebs ist in der EU zugelassen

Novartis betreibt eine Produktionsanlage für Zell- und Gentherapie in den US in Morris Plains, New Jersey. Im Juli vereinbarten die Schweizer zudem mit dem französischen Unternehmen CELLforCURE eine Gentherapie-Produktion in dessen Produktionsanlage in Les Ulis. Novartis hat außerdem Herstellungsverfahren für Kymriah am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig etabliert: Dort wird die Gentherapie etwa für klinische Studien hergestellt.