Pharmakonzern: Novartis-Pharma-Chef Hudson wird neuer Sanofi-CEO

Das französische Unternehmen Sanofi hatte Novartis Hudson abgeworben. In der Nacht zum Freitag hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet, am Morgen bestätigte Sanofi die Meldung. Demnach übernimmt der 51-jährige Brite im September den Posten von Olivier Brandicourt. Der 63-Jährige geht im Herbst in den Ruhestand. Sanofi hatte seit längerem nach einem Nachfolger gesucht.