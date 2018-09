Pharmakonzern Novartis streicht tausende Stellen

Der Pharmakonzern Novartis streicht wegen sinkender Erträge im Medikamentengeschäft in der Schweiz und in Großbritannien mehr als 2500 Stellen. Im Heimatmarkt Schweiz werden über die nächsten vier Jahre bis zu 2150 Arbeitsplätze - und damit fast jede sechste Stelle - wegfallen, wie Novartis-Chef Vasant Narasimhan am Dienstag bekannt gab. Am britischen Grimsby sollen rund 400 Jobs verloren gehen. Der Stellenabbau sei Teil eines laufenden Prozesses, erklärte der seit Februar an der Konzernspitze stehende Manager.