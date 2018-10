Pharmakonzern Novartis trennt sich von experimentellen Antibiotika

ZürichDer neue Novartis-Chef treibt die Fokussierung des Pharmariesen voran. Der Konzern aus Basel veräußerte nach Angaben vom Mittwoch drei in der Entwicklung steckende Antibiotika an Boston Pharmaceuticals. Novartis erhält eine Vorauszahlung und hat Anrecht auf weitere Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren, sollten die Medikamente auf den Markt kommen. Die Schweizer beteiligen sich zudem an zwei Tochterfirmen von Boston Pharmaceuticals, die die Entwicklung der Wirkstoffe vorantreiben sollen. Finanzielle Details wurden nicht offengelegt.