Pharmakonzern: Novartis will 2022 weiter wachsen – und könnte seine Generikaaktivitäten abstoßen

In den vergangenen Monaten reifte dann in dem von Star-Architekten gebauten Hauptsitz-Campus an Rheinknie offenbar die Überzeugung, dass ein Befreiungsschlag notwendig ist. Novartis klopfte beim Nachbarn Roche an und vereinbarte den Verkauf des rund 21 Milliarden Dollar schweren Roche-Aktienpakets, das die Grundlage des Geldsegen für die eigenen Aktionäre lieferte. Doch Novartis hat einen weiteren, potenziell noch größeren Pfeil im Köcher: Die Generika-Tochter Sandoz.