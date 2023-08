Pharmakonzern: Novartis will Generika-Tochter Sandoz am 4. Oktober an die Börse bringen

Auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 15. September 2023 sollen die Novartis-Aktionäre über die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Abspaltung abstimmen. Neben der Zustimmung der Aktionäre von Novartis sei die Ausgliederung auch an die Erfüllung von Bedingungen wie der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen für die Börsennotierung gebunden. Novartis plane, Sandoz an der SIX Swiss Exchange zu notieren und in den USA Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipts, ADRs) anzubieten.