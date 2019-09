Pharmakonzern: Novartis will künftig rasch über verdächtige Testdaten informieren

„Obwohl wir zuversichtlich sind, dass die von uns ergriffenen Maßnahmen verhindern werden, dass in Zukunft Probleme mit der Datenintegrität auftreten werden, gehen wir in Zukunft eine freiwillige Verpflichtung ein, die FDA innerhalb von fünf Werktagen nach Erhalt aller glaubwürdigen Anschuldigungen im Zusammenhang mit der Datenintegrität, die sich auf einen anhängigen Antrag im Novartis Konzern auswirken, zu informieren“, erklärte Novartis-Chef Vasant Narasimhan am Montag auf einer Investorenveranstaltung in London. Ähnlich wolle sich der Konzern auch gegenüber anderen Behörden verhalten, erklärte er weiter.