Pharmakonzern: Novo Nordisk baut Produktion in Dänemark für 5,6 Milliarden Euro aus

Der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordisk will mit der boomendenden Nachfrage nach seinen Abnehmmitteln schritthalten und seine Produktion mit einer milliardenschweren Investition ausbauen. In den kommenden Jahren sollen mehr als 42 Milliarden Kronen (5,6 Milliarden Euro) in den Ausbau der Fabrik im dänischen Kalundborg fließen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.