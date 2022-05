Pharmakonzern: Pfizer will armen Ländern seine Arzneien zum Selbstkostenpreis liefern

Der US-Pharmakonzern Pfizer will sein komplettes Sortiment an patentierten Medikamenten zu einem gemeinnützigen Preis in 45 der ärmsten Länder der Welt zur Verfügung stellen. Dazu zählen auch das Corona-Medikament Paxlovid sowie das Brustkrebsmittel Ibrance, das zu den umsatzstärksten Arzneien von Pfizer gehört, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.