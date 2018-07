Pharmakonzern: Roche hofft auf US-Zulassung eines neuartigen Grippemittels

ZürichDie jüngsten Studienergebnisse verleihen einem neuen Grippemittel des Schweizer Pharmakonzerns Roche Rückenwind. Baloxavir Marboxil reduzierte in einer Phase III-Studie die Symptome bei Patienten mit einem hohen Komplikationsrisiko, wie das Basler Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zu dieser Hochrisiko-Gruppe gehörten Patienten mit Asthma, Diabetes, Lungenerkrankungen und Personen ab 65 Jahren. Jährlich sterben bis zu 650.000 Menschen an der Grippe.