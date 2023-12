Pharmakonzern: Roche kehrt in Geschäft mit Abnehmmedikamenten zurück

Vontobel-Analyst Stefan Schneider wies darauf hin, dass sich Roche 2018 mit dem Verkauf von Rechten an einem GLP-1-Antagonisten an den US-Pharmariesen Lilly aus dem Bereich zurückgezogen habe. Während Novo Nordisk und Lilly ihre Adipositas-Medikamente inzwischen auf den Markt gebracht hätten, müssten die neuen Arzneien von Roche zunächst die klinischen Studienphasen 2 und 3 durchlaufen. „Abhängig von der Wirksamkeit und Sicherheit der neuen Wirkstoffe hat Roche die Aussicht, Marktanteile in diesem sehr großen Markt zu gewinnen“, so der Analyst. Im frühen Handel zogen die Roche-Titel 1,4 Prozent an.