Pharmakonzern: Sackler-Familie hat offenbar Milliarden mit Purdue verdient

Die Eigentümerfamilie des im Zentrum der Opioid-Krise stehenden Pharmakonzerns Purdue Pharma soll nach Erkenntnissen von US-Bundesstaaten Milliarden an dem Unternehmen verdient haben. An die Sackler-Familie sollen in einem nicht näher genannten Zeitraum zwischen zwölf und 13 Milliarden Dollar ausgeschüttet worden sein, geht aus am Freitag veröffentlichten Unterlagen hervor. Das ist deutlich mehr als die bislang geschätzten vier Milliarden Dollar.