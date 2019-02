 Pharmakonzern: Sanofi hofft auf Gewinne durch neue Medikamente

In seiner Medikamenten-Pipeline räumt Sanofi kräftig auf: 13 Entwicklungsprojekte und 25 Forschungsprojekte sollen gestoppt werden. Dagegen sollen 17 Projekte, darunter fast die Hälfte in der Krebsmedizin, beschleunigt vorangetrieben werden. Das Unternehmen hofft so, zwischen 2019 und 2022 für neun neue Arzneien und 25 zusätzliche Indikationen Zulassungsanträge stellen zu können.