Pharmakonzern: Sanofi verstärkt sich in Milliardendeal im Bereich seltene Erkrankungen

Die Aktivitäten, die nicht in Zusammenhang mit dem Projekt stehen, sollen in eine neue Gesellschaft mit dem Namen „New Inhibrix“ ausgegliedert werden. Die Inhibrx-Aktionäre sollen 30 Dollar pro Aktie in bar, erfolgsabhängige bedingte Wertrechte (CVR) im Wert von fünf Dollar und 0,25 Aktien von New Inhibrx erhalten, wie Sanofi am Dienstag mitteilte.