Pharmakonzern Schadenersatzprozess gegen Merck beginnt in Frankreich

Villeurbanne In Frankreich hat ein Zivilprozess mit mehr als 4000 Klägern gegen den deutschen Pharmahersteller Merck begonnen. Einige Hundert von ihnen erschienen am Montag zum Prozessauftakt in der Gemeinde Villeurbanne in Lyon. Sie fordern mit einer Sammelklage Schadenersatz – 10.000 Euro pro Person.