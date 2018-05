Pharmakonzern: Weniger Umsatz bei Stada – Gewinn legt trotzdem zu

Das MDax-Unternehmen peilt nach der Übernahme einen Wechsel aus dem regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment General Standard an. Durch damit entfallende Veröffentlichungspflichten will Stada Geld sparen. Die Aktien verteuerten sich am Nachmittag um 1,7 Prozent auf 83,62 Euro.