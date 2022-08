Pharmakonzern Zwei Todesfälle nach Behandlung mit Novartis-Gentherapie gegen SMA

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die Behörden über zwei Todesfälle im Zusammenhang mit seiner Gentherapie Zolgensma informiert. In Russland und Kasachstan seien nach der Behandlung mit dem Medikament gegen Muskelschwund (SMA) Patienten an akutem Leberversagen gestorben, erklärte der Arzneimittelhersteller aus Basel in der Nacht auf Freitag.