Pharmariese Astra Zeneca verkauft Arzneimittelrechte an Grünenthal

Grünenthal sichert sich mit dem Deal dennoch Zugang zu „weiterhin signifikanten Umsätzen“, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In den 33 europäischen Ländern, für die Grünenthal die Vermarktungsrechte übernimmt, lag der Umsatz 2017 bei 220 Millionen Euro. Die Aachener Firma übernimmt von AstraZeneca zudem die weltweiten Rechte bis auf die USA und Japan an dem Schmerzmittel Vimovo. Insgesamt legt Grünenthal für den Deal 811 Millionen Euro auf den Tisch.