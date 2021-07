Pharmaunternehmen Biontech plant Malaria-Impfstoff

Bislang gibt es keinen hochwirksamen Impfstoff gegen die Tropenkrankheit. Das bisher am weitesten fortgeschrittene Vakzin Mosquirix wurde vom britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline in jahrzehntelanger Forschung entwickelt und wird seit 2019 in einem Pilot-Projekt in Afrika verabreicht. Es hat aber nur eine Wirksamkeit von rund 30 Prozent - mindestens 75 Prozent erwartet die WHO. Diesem Ziel waren zuletzt Wissenschaftler der Universität Oxford nähergekommen. Ihr Malaria-Impfstoff zeigte in einer Studie mit 450 Kindern in Burkina Faso eine Wirksamkeit von 77 Prozent. Eine größer angelegte Studie mit rund 4800 Kindern soll nun folgen.



