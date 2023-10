Pharmazulieferer: Sartorius blickt zuversichtlich auf 2024 – Aktienkurs steigt deutlich

Denn die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens erholt sich nur zögerlich, vor allem Kunden aus China und den USA halten sich mit Käufen zurück. „Man kann zwar Erholungstendenzen feststellen, aber nicht in dem Ausmaß, in dem wir sie erwartet haben. In China ist der Markt so gedämpft und schwach, wie wir es noch nie gesehen haben“, sagte Kreuzburg.