Pharmazulieferer Wie Gerresheimer vom Hype um Abnehmspritzen profitiert

Der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer teilt sein Schicksal mit zahlreichen Konkurrenten aus der Verpackungsindustrie: Die Konsumenten interessieren sich für den Inhalt, ihre Hülle wirkt dagegen nebensächlich. Dabei sind Verpackungen in der Pharmabranche alles andere als egal. Die Verpackung, die im direkten Kontakt mit dem Arzneimittel steht, schützt das Medikament vor äußeren Einflüssen wie Licht, Temperatur und Erschütterung. Am Ende entscheidet sie also mit darüber, ob das Medikament seine gewünschte Wirkung entfalten kann oder nicht. Sie ist sogar so entscheidend, dass Medikamente nur in Kombination mit der Verpackung zugelassen werden.