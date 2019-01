Philips, SAP, HelloFresh Die Quartalszahlen des Tages

Neugeschäft von SAP verlangsamt sich im vierten Quartal



Das Wachstum im Neugeschäft des Softwareriesen SAP hat sich im Schlussquartal deutlich verlangsamt. Die neuen Cloud-Buchungen stiegen währungsbereinigt um 23 Prozent, wie Europas größter Technologiekonzern in Walldorf mitteilte. Im Vorquartal hatte es noch zu einem Plus von 37 Prozent gereicht. Vor allem im Zukunftsgeschäft mit Mietsoftware, in dem SAP mit den US-Konzernen Salesforce, Oracle und Workday konkurriert, geben die neuen Buchungen Rückschluss auf künftige Umsätze und Gewinne. Im laufenden Jahr will SAP nun ein unternehmensweites Restrukturierungsprogramm auflegen und rechnet in diesem Zusammenhang mit Kosten in Höhe von 800 bis 950 Millionen Euro, die überwiegend im ersten Quartal ausgewiesen werden sollen.



Der Gesamtumsatz des DAX-Konzerns legte im vierten Quartal währungsbereinigt um 13 Prozent auf 7,43 Milliarden Euro zu. Während das Betriebsergebnis um acht Prozent auf knapp 2,55 Milliarden Euro kletterte, sank das Nettoergebnis um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Dies hing vor allem mit der stärkeren Ausrichtung auf das Cloud-Geschäft zusammen, die dazu führt, dass sich Gewinne auf einen längeren Zeitraum verteilen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von knapp 7,25 Milliarden Euro, einem Betriebsgewinn von fast 2,56 Milliarden Euro und einem Gewinn von 1,59 Milliarden Euro gerechnet