Pläne werden konkreter Siemens-Energy-CEO Christian Bruch will „Breite des Portfolios“ halten

Covid-19 hat auf das Geschäft von Siemens Energy laut Bruch nur kurzfristige Auswirkungen. „Sämtliche Unternehmen am Energiemarkt werden kurzfristig Schleifspuren durch Corona in ihren Bilanzen sehen, aber mittel- und langfristig wird Corona den Energiemarkt nicht verändern“, sagte Bruch zur WirtschaftsWoche. Siemens Energy habe Ende März 2020 einen Auftragsbestand von insgesamt rund 80 Milliarden Euro gehabt. „Viele unserer Projekte haben eine Laufzeit von mehreren Jahren. Unsere Serviceaufträge laufen noch länger, teilweise über viele Jahre. Deshalb können wir jetzt erst einmal vieles abarbeiten“, sagte Bruch. Die Inanspruchnahme von Kurzarbeit wollte Bruch nicht ausschließen: „Wenn die Auslastung runtergeht, werden wir auch Kurzarbeit in Anspruch nehmen“, so Bruch.



Siemens will seine Energiesparte an die Börse bringen. Doch das Spin-off schleppt Altlasten mit sich herum und schwächelt bei Zukunftsthemen. Der Aufbruch kommt zur Unzeit – oder doch gerade richtig? Siemens Energy: Viel Wind ums Neue.