Plagiarius „Kein Original-Produkt, aber austauschbar“: Die dreistesten Produktfälschungen des Jahres

„Kein Original-Produkt, aber austauschbar“: Das ist ungeniert eingraviert in jede gefälschte Radkappe mit VW-Logo (Original links). Wahlweise bietet der Fälscher Murama andere Auto-Marken an. Preis: Ein Viertel des Originals. Das spiegelt sich in billigen Materialien und mangelnder Stabilität wider. Deutschlands größter Autohersteller schützt sein geistiges Eigentum weltweit und pocht auf seine Rechte. Ein deutscher Online-Händler unterschrieb beispielsweise eine Unterlassungserklärung. Der italienische Hersteller verweigere eine solche jedoch. Trotz offenkundiger Markenverletzung ist in Italien deshalb ein langwieriges Gerichtsverfahren gegen Murama anhängig.

Bild: Aktion Plagiarius e.V.