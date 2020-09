Plastikmüll Wie die Müllmafia so mächtig werden konnte

Bei Plastikmüll ist das anders. Erstens, weil Plastikmüll selten sortenrein und sauber ist. Schon im Supermarkt sind die Erdbeeren in der PET-Schale oft mit einer HDPE-Folie umwickelt. Recycler aber brauchen beide Stoffe getrennt, um daraus neues PET und neue Folien herstellen zu können. Das Plastik muss also sortiert werden. Auch Schmutz kann die Recyclingqualität beeinträchtigen. Die recycelten Kunststoffe reichen deshalb oft qualitativ nicht an das Plastik aus Rohöl heran.