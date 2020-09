Plastikmüll: Wie die Müllmafia so mächtig werden konnte

Wer verstehen will, warum ausgerechnet der Handel mit dem Plastikmüll für so viele Probleme sorgt, der muss drei Jahre zurückblicken: Noch 2017 war China der größte Plastikimporteur der Welt. PET-Flaschen, Folien, Produktionsreste, alles gepresst in Ballen erreichten jedes Jahr millionenfach die chinesischen Häfen. Nur waren die selten so sauber und sortenrein, wie die Zollpapiere behaupteten. Also erließ die chinesische Regierung Regeln, die in der Praxis einem Importstopp für Plastikabfälle gleichkamen. Der Markt kollabierte.