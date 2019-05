Plastikmüllexporte Deutscher Plastikmüll geht vor allem nach Malaysia

Die malaysische Regierung will gegen die Müllberge vorgehen. Sie hat Importlizenzen für Kunststoffmüll eingeschränkt. Das malaysische Umweltministerium kündigte am Dienstag an, insgesamt 450 Tonnen Plastikmüll zurück in die Ursprungsländer und damit unter anderem in die USA, Kanada, Japan, Saudi-Arabien und China zu schicken. Wie sehr diese Maßnahmen wirken, ist unklar. Viele Container kommen illegal ins Land. Auf deutsche Exporte scheinen die neuen Regularien zumindest in den ersten Monaten des Jahres noch keine großen Auswirkungen gehabt zu haben.