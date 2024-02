Playmobil Mit Luther, Dürer und Briefmarken aus der Dauerkrise

Nach der Ankündigung im Oktober, erzählt Koppenhöfer, haben sich Vertreter der Geobra Brandstätter Stiftung und Co KG, des Betriebsrats sowie der IG-BCE mehrfach zu Verhandlungen getroffen. Die Runde konnte sich jedoch nicht auf einen Sozialplan einigen. Daraufhin brachte das Management die Einsetzung einer Einigungsstelle ins Spiel, eine innerbetriebliche Schlichtungsstelle. Der erste Vorschlag der Geschäftsführung, den ehemaligen Richter am Arbeitsgericht Regensburg Klaus Schmid zum Vorsitzenden dieser Einigungsstelle zu berufen, wurde vom Playmobil-Betriebsrat abgelehnt. Warum? Es sei „nicht ungewöhnlich“, sagt Koppenhöfer, dass Betriebsräte nach Beratung mit ihrem Rechtsbeistand „bestimmte Vorsitzende nicht für geeignet halten“. Nun hat das Arbeitsgericht Nürnberg Klaus Peter Nöth, Richter am Landesarbeitsgericht Nürnberg, als Vorsitzenden vorgeschlagen.



„Wir befinden uns aktuell im schwebenden Einigungsstellenbesetzungsverfahren“, heißt es von der Brandstätter-Gruppe. Wie lange der Vorgang nun dauern wird? Das komme auf die Vorarbeit an, sagt Gewerkschafter Koppenhöfer. „Zwischen drei und sechs Sitzungen muss man rechnen. Wenn wir im Februar anfangen, könnten wir wahrscheinlich frühestens im April einen Sozialplan erreichen. Das lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen.“ Das ganze Prozedere sei natürlich für keine der Parteien „wirklich befriedigend“, sagt der Gewerkschafter. In der Vergangenheit sei das Verhältnis zwischen Vorstand, Betriebsrat und Belegschaft „sehr konfliktgeprägt“ gewesen: „Der Arbeitgeber hat etwa nicht in dem Maße informiert, wie es dem Betriebsrat gesetzlich zusteht.“