Playmobil Mit Luther, Dürer und Briefmarken aus der Dauerkrise

Albert wurden in mehreren Artikeln Macht und große Einflussnahme auf Personal und Strategie zugeschrieben, was ein Brandstätter-Sprecher dementiert. Aber offenbar ist es diese nicht ganz unkomplizierte Konstellation, die in Zirndorf einen hohen Führungskräfteverschleiß verursacht. Die Geschäftsführer bei Playmobil und der Brandstätter Holding wechseln fast im Jahrestakt. Zuletzt trat im Juli 2023 Unternehmensstiftungs-CEO Steffen Höpfner zurück, ein Neffe von Horst Brandstätter. In seinem Abschiedsbrief kritisiert er, vielen Angestellten mangele es an Veränderungsbereitschaft. Seit Höpfners Abgang leitet der Finanzchef René Feser die Stiftung.