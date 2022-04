Plötzlich erfolgreich AstraZeneca startet Mittel zur Corona-Prophylaxe

Erst seit wenigen Wochen ist das Medikament „Evusheld“ in Europa zugelassen. Doch es scheint gut anzulaufen. Im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete Evusheld einen Umsatz von umgerechnet über 400 Millionen Euro, wie AstraZeneca am Freitag bekanntgab. Evusheld ist das zweite Corona-Präparat des britischen Konzerns – nach dem Impfstoff Vaxzevria, der vor allem in Europa für reichlich Ärger sorgte.