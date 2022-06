Podcast – Chefgespräch E.On-Chef Birnbaum fordert Fracking in Deutschland

Dabei sei, so Birnbaum, die geologische Ausgangssituation in Deutschland anders als etwa in den USA. „Die Gasfelder, die wir in Deutschland erschließen, sind im Allgemeinen wesentlich tiefer liegend. Der Einstieg in mehr inländische Förderung heißt nicht gleich, dass man amerikanisches Fracking in Deutschland machen muss. Das ist die falsche Gleichsetzung. Wir sollten inländische Produktion absolut maximieren. Das ist ein Teil der Lösung. Und es ist vielleicht umweltfreundlicher als viele der Alternativen“, sagte Birnbaum im „Chefgespräch“.