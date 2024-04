Podcast Chefgespräch Warum KI das Geschäft mit Ventilatoren antreibt

Wer komplizierte Rechenaufgaben lösen will, muss cool bleiben. So etwa nördlich von Frankfurt, unweit der A5, wo das sonst so virtuelle Internet physisch sichtbar wird: Mehrere große graue Hallen heben sich in den Himmel, vor Eindringlingen geschützt hinter hohen Metallzäunen. Hier betreibt der IT-Anbieter NTT einen der größten Rechenzentren-Standorte in Europa.