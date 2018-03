Prämien für die Belegschaft: Das zahlen die Autobauer ihren Mitarbeitern

Nach zwölf Jahren an der Spitze musste BMW den Titel des größten Oberklasse-Autobauers der Welt an Mercedes abgeben. Die Beschäftigten erhielten 2017 trotzdem eine höhere Erfolgsbeteiligung als Daimler. Ein Facharbeiter am Band des bayerischen Autobauers bekam im Schnitt mehr als zwei Monatsgehälter. 8095,50 Euro je Mitarbeiter wurden ausbezahlt, weitere 900 Euro in die Altersvorsorge gesteckt.