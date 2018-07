Präsidentenmaschine Trump bestellt neue Air Force One bei Boeing

18. Juli 2018 , aktualisiert 18. Juli 2018, 08:53 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Boeing hat einen neuen Milliardenauftrag an Land gezogen. Die US-Regierung will zwei neue Air Force One. Die Kosten hatte Trump früher kritisiert.