Precision Castparts: Warren Buffett zahlte für Übernahme in Krefeld 643 Millionen Euro zu viel

Ein Gießereikonzern aus dem Imperium von US-Investorenlegende Warren Buffett hat für eine millionenschwere Übernahme in Krefeld nach einem Gerichtsurteil einen stark überhöhten Preis gezahlt. Ein Bezirksgericht in New York bestätigte am Mittwoch (Ortszeit) das Urteil eines Schiedsgerichts, wonach Precision Castparts 643 Millionen Euro von der Holding des Unternehmers Wolfgang Schulz zurückbekommt.