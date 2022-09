Preismoratorium für Arzneimittel Pharmakonzerne laufen Sturm gegen Lauterbachs Pläne

Novartis würde zwar gerne in einen neuen Standort in Deutschland investieren, so Geschäftsführer Heinrich Moisa: „Aber wenn ich das intern vorschlage, wird schnell klar, dass das geplante Gesetz Gift ist.“ Moisa verweist darauf, dass der Anteil der Arzneimittelausgaben in den vergangenen zehn Jahren konstant geblieben sei. Das neue Gesetz sehe nun ein weiteres Preismoratorium für die nächsten Jahre vor: „Wir sind damit die einzige Branche, die die höheren Kosten durch die Inflation per Gesetz nicht weitergeben darf.“ Zwar solle die Pharmaindustrie die Hauptlast an dem neuen Gesetz schultern, stehe aber insgesamt gerade mal für zwölf Prozent der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung.