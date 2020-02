Preispoker um Aufzugssparte Kone steigt aus: Thyssenkrupp verhandelt noch mit Finanzkonsortien

Thyssenkrupp betonte, die Verhandlungen mit den beiden genannten Bieterkonsortien nun voranzutreiben und dabei eine Wertmaximierung anzustreben. „Falls keine Einigung mit einem Bieter erreicht werden kann, stellt ein Börsengang unverändert eine Option dar. Dieser wäre dann ab dem Frühsommer möglich.“ Eine Entscheidung im Verkaufsprozess strebt Thyssenkrupp auf der Aufsichtsratssitzung am 27. Februar an. Dieser Termin dürfte aber kaum in Stein gemeißelt sein, sollte wenige Tage später ein noch höherer Kaufpreis zu erzielen sein. Den Konzern drücken Finanzschulden von über sieben Milliarden Euro und noch höhere Pensionslasten. Mit dem Verkauf des Tafelsilbers will Vorstandschefin Martina Merz Mittel für Investitionen in Wachstumsgeschäfte gewinnen.