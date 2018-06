Prevent-Tochter: „Eklatanter Vertrauensbruch“ – Offener Schlagabtausch bei Halberg Guss

SaarbrückenNach Beginn eines unbefristeten Streiks in den Werken des Autozulieferers Neue Halberg Guss (NHG) in Saarbrücken und Leipzig machen sich Gewerkschafter und Arbeitgeber wechselseitig für den Arbeitskampf verantwortlich. „Das Angebot der Geschäftsleitung war in den essenziellen Teilen zu dürftig“, sagte IG-Metall-Sprecher Patrick Selzer in Saarbrücken.