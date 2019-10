Primetals: Siemens steigt aus der Walzwerktechnik aus

Siemens trennt sich von seiner verbliebenen Beteiligung am Stahl-Anlagenbauer Primetals Technologies. Der Anteil von 49 Prozent geht für einen ungenannten Preis an den japanischen Mehrheitseigentümer Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM), wie der Münchner Industriekonzern am Dienstag mitteilte.