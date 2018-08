Probleme in Deutschland: BMW-Verkäufe stagnieren im Juli

In China lief es gut, die Verkäufe legten dort um acht Prozent zu. Seit der SUV X3 nicht nur um US-Werk Spartanburg, sondern auch in der Volksrepublik und in Südafrika gebaut wird, könne BMW die Nachfrage besser bedienen, erklärte Vertriebsvorstand Pieter Nota. In Deutschland dagegen brachen die Auslieferungen um 14 Prozent, in Großbritannien um 13 Prozent ein. Für den wichtigen 3er BMW steht bald ein Generationenwechsel an.