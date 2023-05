Problemsparten Dialyse und Klinikbau Michael Sen baut Fresenius um – doch die Probleme bleiben

Ähnlich wie FMC scheint auch der Klinik-Dienstleister Vamed lange ein Eigenleben geführt zu haben. Vor einigen Wochen erreichte jedenfalls, wie die WirtschaftsWoche berichtete, ein Brandbrief aus der Konzernzentrale das Vamed-Management in Wien. Die kleinste Konzerntochter von Fresenius plant, errichtet und betreibt weltweit Kliniken. In dem vertraulichen Konzernschreiben ist von „Performance-, Liquiditäts- und Compliance-Risiken“ die Rede. „Die aktuellen Problemfelder“ der Vamed-Gruppe hätten beim Fresenius-Vorstand „große Besorgnis“ ausgelöst, heißt es in dem Brief aus der Rechtsabteilung des Konzerns. Das Vamed-Management solle „Finanz- und Budgetinformationen“ rasch liefern und einen „Turnaround-Plan“ ausarbeiten. Adressaten des Schreibens waren Vamed-Vorstandschef Ernst Wastler, seine Kollegen, Aufsichtsräte und Anteilseigner.



Wie dramatisch die Lage ist, zeigen nun auch die aktuellen Quartalszahlen: Zwischen Januar und März fiel bei Vamed ein operativer Verlust in Höhe von minus 27 Millionen Euro an; im Vorjahreszeitraum hatte immerhin noch ein Mini-Gewinn zu Buche gestanden. Der Konzern erklärt die Misere unter anderem damit, dass Teile des Projektgeschäftes keinen Deckungsbeitrag aufwiesen und in Aussicht gestellte Geschäftsanbahnungen nicht funktionierten.