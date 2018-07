Produktionsziel: Tesla schafft 5000 Model-3-Autos in einer Woche

Als das nicht reichte, die „Produktionshölle“, wie er es selbst nannte, zu beseitigen, ließ er auf einem Parkplatz neben dem Werk in Fremont ein zwei Fußballfelder großes Zelt für eine neue Montagelinie errichten. „Ein neues Gebäude war unmöglich und so bauten wir in zwei Wochen ein riesiges Zelt“, begründete Musk den Bau via Twitter.