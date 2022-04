Produktpiraterie „Die Fälscher haben bestimmt eine halbe Million Stück gefertigt“

Wie Knipex ergeht es vielen Mittelständlern in Deutschland. „Mittelständische Unternehmen können sich im Vergleich zu Konzernen schlechter gegen Produkt- und Markenpiraterie wehren“, weiß Oliver Koppel, Ökonom beim Deutschen Institut für Wirtschaft (IW). Hauptsächlich, weil Fälschungen schwerpunktmäßig auf Messen oder bei Kunden im Ausland bemerkt würden. Konzerne hätten das systematisch im Blick. Die Mittelständler hätten jedoch aufgeholt, was die Schutzrechte angeht. Nur mit ihnen können sie sich gegen Produktpiraterie zu wehren. In der Konsequenz melden sie beispielsweise inzwischen mehr Patente in China an. Denn: „Wenn ein chinesisches Unternehmen ein ausschließlich in Deutschland geschütztes Produkt in China kopiert und in die USA verkauft, ist das zwar moralisch fragwürdig, aber rechtlich gesehen keine Produktpiraterie“, erklärt Koppel.