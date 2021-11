Prognose übertroffen Siemens: Mit Langeweile zum Gewinnsprung

„Natürlich hat uns die spürbare Erholung der Wirtschaft beflügelt - in allen Regionen und speziell in Industrien wie Automobil, Maschinenbau, Elektronik und den meisten Infrastrukturbrachen. Allerdings ist und bleibt das Gesamtumfeld schwierig“, sagte der Konzernchef. „Wir haben weiterhin Herausforderungen durch die Pandemie, Risiken in der Lieferkette, Teilemangel und steigende Kosten.“ In Sachen Halbleitermangel sei Siemens „bisher relativ gut durchgekommen“. Busch hofft, dass sich die Lage im zweiten Halbjahr 2022 entspannen wird.