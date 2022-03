Prognosen: Ukrainekrieg und Corona in China bremsen weltweite Autoproduktion

Gegenüber dem Vorjahr, in dem die Industrie weltweit in erster Linie wegen des Halbleitermangels ein Fünftel weniger als vor der Corona-Pandemie fertigte, wäre das immer noch ein Plus von sieben Prozent. Am stärksten kürzten die UBS-Analysten die Prognose für Europa, wo sie mit 2,7 Millionen Neuwagen weniger rechnen bei einer Jahresproduktion von 16,3 Millionen.