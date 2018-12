 PSA: Opel-Belegschaft protestiert weiter gegen Verkaufspläne

Die betrieblichen Vertrauensleute der IG Metall benennen weitere Probleme bei Opel. So sei immer noch nicht klar, welches zweite Modell neben dem Insignia in Rüsselsheim montiert und welches Getriebe hier gefertigt werden solle. In Folge des planmäßigen Personalabbaus sei zudem die Arbeitsbelastung in zentralen Unternehmensbereichen wie dem Einkauf oder dem Teilelager gewachsen.