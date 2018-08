PSA-Tochter: Opel will offenbar Produktion in Rüsselsheim und Eisenach kürzen

In der Belegschaft wachse nun die Sorge, dass die Opel-Werke dauerhaft heruntergefahren würden, hieß es in dem Bericht weiter. Denn bei nicht ausgelasteten Fabriken würde die Produktivität sinken und die Wettbewerbsfähigkeit der Opel-Standorte im Verbund der französischen Konzernmutter PSA geschwächt. Ein Opel-Sprecher sagte, das Unternehmen passe die Produktionsplanung in den Werken „selbstverständlich regelmäßig an“. Zu Details äußere man sich nicht.