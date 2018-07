Psychoterror Thyssenkrupp-Aufsichtsratschef greift Aktionäre an

Lehner ließ offen, wie lange eine Einigung im Aufsichtsrat über die Strategie und einen neuen Unternehmenschef dauern könne. „Es wird so lange dauern, wie es dauern muss“, sagte er. Forderungen nach einem Verkauf der profitablen Aufzugssparte erteilte Lehner eine klare Absage. „Das widerspräche jeglicher Vernunft.“ Solches Tafelsilber verkaufe man nur in der Not: „Bei uns gibt es keine Not.“