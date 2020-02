Qualitätsprobleme Telekom setzt Nokia als 5G-Zulieferer unter Druck

In der Vergangenheit hatte die Telekom beim Aufbau ihrer Netze in Deutschland auf Nokia und Huawei gesetzt. Antennen und Basis-Stationen für das Mobilfunk-Netz stammten zu gleichen Teilen von den Konzernen. Qualitätsprobleme bei den Finnen sorgten dann dafür, dass ihr Anteil an den Ausgaben für die deutschen Netze auf 30 Prozent schrumpfte. Ende 2017 brachte der Konzern Ericsson ins Spiel. Im vergangenen Jahr wurde drei Insidern zufolge erwogen, Huawei als Hauptlieferant zu behalten. Rund 70 Prozent der Investments für das 5G-Netzwerk sollten an die Chinesen fallen, 30 Prozent an Ericsson. Das jährliche Einkaufsvolumen bei Nokia in Europa und den USA halbierte sich zwischen 2016 und 2018, wie die Dokumente zeigen.